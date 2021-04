Czy złoty wciąż jest za mocny?

Główna stopa procentowa NBP od maja ub.r. wynosi 0,1 proc. Jej podwyżki na kwietniowym posiedzeniu spodziewał się tylko jeden z 24 ekonomistów ankietowanych przez „Parkiet".

Argumentem na rzecz podwyżki stóp procentowych mogłoby być zaskakujące przyspieszenie inflacji w marcu. Wyniosła ona 3,2 proc. rocznie, po 2,4 proc. w lutym. Tymczasem ekonomiści przeciętnie spodziewali się jej zwyżki do 2,9 proc. rok do roku. Co więcej, źródłem niespodzianki był wzrost tzw. inflacji bazowej, nie obejmującej cen energii i żywności, która w ocenie większości ekonomistów miała w tym roku spadać.