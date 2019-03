Kruk chce kupić Wongę

Kruk podpisał z Wonga Worldwide Limited list intencyjny w sprawie ustalenia głównych warunków zakupu 100 proc. udziałów w Wonga.pl sp. z o.o. specjalizującej się w udzielaniu pożyczek konsumenckich. Transakcja wymaga zgody UOKiK, jej wartości nie podano.

W ubiegłym tygodniu Kruk informował, że chce kupić spółkę pożyczkową w Polsce lub Rumunii i liczy, że tym półroczu sprawa wyjaśni się. Kruk prowadzi działalność pożyczkową od 2010 roku pod marką Novum, dedykowaną do osób, które spłaciły swoje zadłużenie wobec grupy i szukają dodatkowego finansowania.

- Decyzja o rozszerzeniu skali działalności zbiega się w czasie z ważnymi zmianami na rynku, które popieramy i odbieramy jako potencjalna szansa. Ostatnie pro-konsumenckie inicjatywy regulacyjne i samoregulacyjne mogą budować przewagę konkurencyjną wśród tych firm, które od początku na pierwszym miejscu stawiały klientów i ich potrzeby. Od wielu lat z sukcesem wykonujemy pracę nad zmianą postrzegania rynku zarządzania wierzytelnościami. Wierzymy, że podobną ewolucję może przejść rynek pożyczkowy, z istotnym udziałem zespołu Wonga – mówi Piotr Krupa, prezes Kruka.

- Dzięki inwestycji w Wonga zyskamy nie tylko skalę i możliwość rozwoju na otwartym rynku pożyczkowym, ale przede wszystkim nabędziemy jedną z najbardziej profesjonalnych, etycznych i pro-konsumencko działających firm na tym rynku w Polsce. Do osiągniecia sukcesu w długim terminie w tej branży kluczowym jest zarządzanie ryzykiem kredytowym, a Wonga w Polsce posiada kompletny zespół, wieloletnie doświadczenie i zawansowany proces zarządzania ryzykiem, który umożliwia tej firmie utrzymywanie szkodowości znacznie poniżej średnich rynkowych – dodaje Krupa.

Wskazuje, że dzięki inwestycji Kruk wejdzie w zupełnie nowy dla siebie kanał sprzedaży pożyczek w stu procentach online. - Biznes Wongi jest innowacyjny i efektywny, ale planujemy tę inwestycję przede wszystkim z uwagi na polski zespół, który go prowadzi. W ciągu siedmiu lat działalności w Polsce, stworzył on jedną z najbardziej rozpoznawalnych i uznanych marek consumer finance. Osobiście mogłem go poznać i obserwować w pracy przez ostatnie kilka miesięcy. Nie zdziwiły mnie zatem bardzo pozytywne wyniki badania kultury organizacyjnej, jakie wykonaliśmy w trakcje procesu nabywania firmy. Wonga ma bardzo zbliżone DNA do Kruka i wierzę, że zarząd spółki wraz z całym zespołem poprowadzi Wongę do sukcesów i zmiany wizerunku branży na lepsze tak, jak od wielu lat robi to zespół Kruka – przekonuje.

Wonga działa w Polsce od 2012 roku i zatrudnia obecnie ponad 100 osób. Udzieliła ponad 1,5 mln pożyczek, a baza klientów przekroczyła 1,1 mln. W 2017 roku przychody firmy wyniosły 100 mln zł. Wonga oferuje produkty dla wszystkich segmentów rynku, skupiając się na klientach o najbezpieczniejszym profilu ryzyka w porównaniu do całego sektora.

- Bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy partnera, który to rozumie i popiera. To jak Kruk był i jest zarządzany, jest dla nas dowodem na to, że ze start-upu można stać się potężną grupą kapitałową, która osiągnęła sukces na wielu rynkach. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że Kruk widzi potencjał nie tylko w Wonga, ale w rynku pożyczkowym. Razem możemy więcej – mówi Tomasz Fedyna, członek zarządu wonga.pl sp. z o.o.

Jej właściciel, czyli brytyjska Wonga, od kilku miesięcy ma spore problemy i od sierpnia de facto nie prowadzi działalności, a syndyk zarządzał jej majątkiem starając się zaspokoić wierzycieli. Przyczyną problemów brytyjskiej spółki były roszczenia i pozwy klientów, musiała też przed laty płacić kary, m.in. za nieodpowiednie praktyki windykacyjne.