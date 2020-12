Rusza zielony indeks izraelskich spółek

Indeks TA-125 Fossile-Fuel-Free Climate (FFFC) obejmie firmy wchodzące w skład indeksu TA-125, a więc największe i najbardziej płynne spółki notowane na tym rynku. Zgodnie z przyjętymi założeniami uczestnikami indeksu nie mogą być spółki biorące udział w procesie produkcji paliw kopalnych. Klasyfikacja takich podmiotów jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz wytycznymi izraelskich organizacji ekologicznych. Do pierwszej grupy podmiotów niedopuszczanych do indeksu są firmy zajmujące się poszukiwaniem, produkcją, transportem, magazynowaniem i rafinacją paliw kopalnych (gaz, węgiel, ropa naftowa, łupki bitumiczne i ich pochodne). Druga grupa to spółki związane z budową i eksploatacją elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne do wytwarzania energii elektrycznej. W trzeciej grupie znajdują się firmy, których głównym celem jest finansowanie podmiotu zajmującego się paliwami kopalnymi lub otrzymywanie korzyści od podmiotu zajmującego się paliwami kopalnymi. Wreszcie ostatnia kategoria obejmuje korporacje – akcjonariuszy kontrolujących inne podmioty zaangażowane w produkcję paliw kopalnych. Skład indeksu będzie aktualizowany raz do roku, zaś udział największych spółek w jego portfelu będzie ograniczony do 5 proc.