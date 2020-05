Po raz kolejny wygrają deweloperzy mieszkaniowi

Musimy się przygotowywać na bardzo siermiężne czasy, obecne pokolenie dwudziestolatków nie zazna już takiej poprawy na rynku mieszkaniowym jak dzisiejsi pięćdziesięciolatkowie. Zwłaszcza studenci będą oszczędzać na czynszach. Nastał zły czas dla deweloperów powierzchni biurowych. Jeśli dotąd jedynie niektórzy najemcy, i to w bardzo ograniczonym zakresie, nieśmiało próbowali organizować pracę zdalną swojego personelu, to dzisiaj okazało się, że taka praca nie tylko może być niezbędna, ale jeszcze jest absolutnie możliwa, i to z dnia na dzień. Przecież nikt nie był przygotowany (co źle o nas świadczy) na nadejście pandemii i powszechne nakazy administracyjne maksymalnego izolowania się przez wszystkich od wszystkich, a jednak zdołaliśmy bez większych problemów przenieść się do mieszkań i często w nadmiernej ciasnocie, ale jednak bez zakłóceń pracować na odległość. Wytrzymała również sieć teleinformatyczna projektowana przecież na znacznie lepsze czasy (wydawało się, że będą trwać wiecznie) niż obecne.