Państwo na zakupach

Inwestorów giełdowych zelektryzowała informacja, że dwa wielkie kontrolowane przez państwo koncerny energetyczne – PGE i Enea – planują wielkie emisje akcji dla grona wybranych inwestorów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo energetyka potrzebuje ogromnych środków na inwestycje, abyśmy kiedyś nie siedzieli przy świeczkach. Tym bardziej że zakładane cele emisji powinny przypaść inwestorom i akcjonariuszom do gustu, przynajmniej z powodów trendów w branży energetycznej. PGE chciałaby zdobyć środki na realizację strategii „zazielenienia" koncernu przez inwestycje w OZE, a Enea chce na dystrybucję. I na tym oczywistości związane z emisjami się kończą, ponieważ obydwaj emitenci wnioskują o objęcie akcji przez Skarb Państwa właśnie z Funduszu Reprywatyzacji. Jeśli państwo obejmie swoją minimalną wielkość oferowanych akcji spółek, to jedynie utrzyma stan posiadania. Jeśli więcej, to faktycznie będzie to dalszym krokiem w ich nacjonalizacji. O ile, jak wspomniałem, samym spółkom nie można nic zarzucić, jeśli chodzi o cele emisji, wszak wspieranie OZE jest elementem tak potrzebnej transformacji energetycznej, a nie od dziś wiadomo, że bez dalszych kosztownych inwestycji w sieć dystrybucyjną trudno będzie np. przyłączać rozproszone źródła prosumenckie, o tyle już wątpliwości budzi w tym rola, jaką ma odegrać państwo. Pachnie to realizacją strategii nacjonalizacji. Dość przewrotne jest, że sięga na ten cel po pieniądze, które gromadzone są w funduszu mającym w nazwie „reprywatyzacja".