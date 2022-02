Drugie życie starych bloków

Projekt ma zakończyć się w lutym. Obecnie są prowadzone jeszcze prace wdrożeniowe polegające na testowaniu skuteczności opracowanych technologii. Niezależne firmy pomiarowe zbadają skuteczność rozwiązań spółek, które dotarły do finału prac, a więc Rafako, Polimex Mostostal oraz Pro Novum. NCBiR, rozpoczynając projekt jeszcze w 2018 r., oczekiwał opracowania technologii o parametrach skracających (w stosunku do projektowego) czas rozruchu bloku ze stanu zimnego, ze stanu ciepłego oraz ze stanu gorącego, a także obniżenie minimum technicznego pracy bloku do 40 proc. mocy osiągalnej, wzrost dynamiki naboru mocy nie mniej niż 4 proc. mocy osiągalnej na minutę, wzrost sprawności w obszarze od minimum technicznego do 60 proc. mocy osiągalnej czy wreszcie obniżenie emisji pyłu do wartości dopuszczalnych normami emisji BAT już od wartości minimum technicznego bloku.