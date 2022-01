Vortex Energy wybiera się na giełdę

Vortex Energy specjalizuje się w budowie i projektowaniu farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych. Zrealizował już projekty na terenie Polski i Niemiec, jednak obecnie skupia się wyłącznie na działalności w kraju. Łączna moc zrealizowanych projektów wynosi ponad 425 MW, z czego te o mocy 320 MW są w Polsce. - Jesteśmy gotowi na różny rozwój sytuacji rynkowej - w przypadku braku złagodzenia ograniczeń wynikających z ustawy 10H, dysponujemy portfolio projektów o łącznej mocy 441 MW, z czego budowę około 52 MW zamierzamy rozpocząć w 2022 r. OZE jest jednym z głównych motorów napędowych zmian w branży energetycznej, a my jesteśmy przygotowani do tego, by jak najpełniej wykorzystać związane z tym rynkowe szanse. Środki pozyskane z IPO pozwolą nam przyspieszyć realizację celów strategicznych – stwierdził Maciej Pepliński, prezes Vortex Energy.