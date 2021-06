Ceny nawozów wysokie, ale koszty nadal rosną

Jak podaje DM BDM, w maju ceny nawozów utrzymywały się na relatywnie wysokim poziomie, bez sezonowej obniżki. Korekty względem poprzedniego miesiąca dosięgnęły jedynie saletry amonowej i saletrzaku, co jest negatywne dla wyników przede wszystkim zakładów azotowych w Puławach i Tarnowie. Wciąż jednak stawki są zdecydowanie lepsze niż przed rokiem. Lekko natomiast w stosunku do kwietnia wzrosły notowania nawozów wieloskładnikowych i mocznika. – Średnia cena portfela nawozowego Grupy Azoty utrzymuje się na poziomie z I kwartału 2021 r. Niestety, rosną ceny gazu i koszty emisji CO2, co wpływa na obniżkę modelowych marż do poziomu z III–IV kwartału 2020 r. – wyjaśnia Krystian Brymora, analityk DM BDM.