Projekt Azotów droższy, ale pieniędzy wciąż brak

– To jeden z najlepszych naszych projektów pod kątem zakładanych parametrów ekonomicznych – tak inwestycję w fabrykę tworzyw sztucznych w Policach zachwala Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty. Zakład produkujący polipropylen ma powstać na terenie zależnych Polic. Szacowany całkowity budżet inwestycji urósł z planowanych 5,4 mld zł do 6,5 mld zł. Z tego około 60 proc. ma pochodzić z bankowych kredytów. Wiadomo też, że do dopięcia finansowania niezbędne będzie wsparcie partnera, który miałby wyłożyć co najmniej 200 mln euro (około 860 mln zł). – Prowadzimy już w tej sprawie rozmowy z inwestorami. To podmioty krajowe i zagraniczne, partnerzy strategiczni i finansowi – zapewnia Łapiński. Szczegółów nie ujawnia.