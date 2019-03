Byki tygodnia, czyli trzy spółki z szansami na zwyżki: JSW, Play Communications i Tauron Polska Energia

Walory Play Communications kończyły tydzień z około 2-proc. zniżką, natomiast chętnych do sprzedaży akcji było coraz mniej. Spadek zatrzymał się w okolicach 22,5 zł za akcję. Od kilku miesięcy ten poziom sprawiał trudności kupującym. Podobną sytuację obserwowaliśmy zresztą latem ubiegłego roku. Ostatnio – po dojściu ceny do blisko 25 zł za walor – część inwestorów zrealizowała zyski. Teraz, czyli po przebiciu pułapu na 22 zł, trudno sobie wyobrazić, by kupujący odpuścili go zbyt łatwo.