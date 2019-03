Byki tygodnia, czyli trzy spółki z szansami na zwyżki: Braster, Grupa Azoty i Dino Polska

Informacja o umowie z inwestorem na kwotę 44 mln zł wyraźnie pomogła notowaniom producenta aparatury medycznej. Na koniec lutego papiery były wyceniane na 2,1 zł, a w minionym tygodniu kurs sięgnął 3,95 zł – to najwyższy pułap od września ubiegłego roku. Cena długą wzrostową świecą pokonała 200-sesyjną średnią kroczącą, czemu towarzyszył podwyższony wolumen. W slangu analitycznym można powiedzieć, że to taki techniczny „trigger". Strefą wsparcia pozostaje obszar między średnimi (3–2 zł), a najbliższy opór to 4,56 zł.