Byki tygodnia, czyli trzy spółki z szansami na zwyżki...

Producenci wyrobów hutniczych wykazywali się ostatnio relatywną siłą względem szerokiego rynku. Warto zatem zerkać na ich wykresy. W przypadku Cognora widać próbę wyjścia z trwającej od kilku miesięcy tendencji horyzontalnej. Cena utworzyła coś na kształt spodka, a średnie kroczące z 50 i 200 sesji wyraźnie się do siebie zbliżyły. Co jednak ważne – nie skrzyżowały się, a cena utrzymała się nad wolniejszą z nich, a w ostatnich dniach wyszła nad szybszą. Jednocześnie MACD zaczął zwyżkować, a na wykresie wolumenu widać ożywienie. AT przemawia więc za potencjalnym przesileniem i powrotem byków na ten rynek.