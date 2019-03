J.W. Construction: Duża księgowa strata

Firma przekazała 1,09 tys. mieszkań, o 52 więcej rok do roku. Wyraźnie zmieniła się struktura lokali. Przychody z działalności deweloperskiej skurczyły się o 5 proc., do prawie 320 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży skurczyła się z 26 do 22,4 proc. Wynikom mocniej niż rok wcześniej zaszkodziło przeszacowanie wartości terenów inwestycyjnych (-5,3 mln zł). Tymczasem zysk netto... wzrósł o niemal 12 proc., do prawie 28 mln zł. Było to możliwe dzięki korzystnemu rozliczeniu podatku.