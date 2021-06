Rynek kapitałowy również żyje piłkarskim Euro

Francja to główny kandydat do zwycięstwa w rozpoczynających się w piątek mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Uważają tak nie tylko piłkarscy eksperci, bukmacherzy, ale także przepytani przez nas przedstawiciele rynku kapitałowego.

Rynkowi kibice

Wielu z nich nie ukrywa, że jest zagorzałymi kibicami piłkarskimi, chociaż często kłóci się to z obowiązkami zawodowymi. – Oczywiście jestem kibicem piłki nożnej, a w szczególności naszej reprezentacji. Niestety, nie rozważałem wyjazdu na żaden z meczów Euro, ponieważ moje obowiązki z pewnością by na to nie pozwoliły. Rozgrywki turniejowe rangi mistrzostw Europy czy mundialu śledzę z wielkim zainteresowaniem, a mecze polskiej reprezentacji oglądam obowiązkowo, często wyposażony w biało-czerwony szalik. Z niecierpliwością czekam na pierwszy mecz – mówi Paweł Szczeszek, prezes firmy Enea.

Ludziom rynku daliśmy się wykazać w naszej zabawie. Udział w niej wzięło ponad 20 osób reprezentujących różne środowiska. Zadaliśmy im trzy pytania: na jakim etapie rywalizacji zakończy nasza reprezentacja, kto zostanie mistrzem oraz kto zostanie królem strzelców imprezy.

W odniesieniu do naszej reprezentacji większość przedstawicieli rynku kapitałowego wierzy w awans z grupy, ale jednocześnie zakłada, że 1/8 finału to maksimum tego, na co stać zespół, którego główną gwiazdą jest Robert Lewandowski.Oczywiście nie brakuje też większych optymistów. – Wierzę w polski rynek „byka", a więc Polska przegra dopiero w półfinale! ... Choć po ostatnim meczu z Islandią mam trochę „niedźwiedzich" obaw czy w ogóle wyjdziemy z grupy... – mówi Piotr Kozłowski, dyrektor BM Pekao. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, a także Zofia Paryła, prezes grupy Lotos ,wierzą nawet, że Polska może być czarnym koniem turnieju i powalczyć o zwycięstwo.

Główny faworyt

Faworytem większości typujących jest jednak Francja, co pokrywa się z typami bukmacherów. Ich zdaniem królem strzelców zostanie z kolei napastnik Trójkolorowych Kylian Mbappe. Przedstawiciele naszego rynku uważają, że jego głównymi rywalami w walce o koronę króla strzelców będą Anglik Harry Kane oraz kolega z reprezentacji Karim Benzema.

OMAR ARNAOUT

prezes, X - Trade Brokers

1. Polska: Niestety, nie wyjdzie z grupy, ale kluczowy będzie wynik meczu ze Szwecją.

2. Mistrz: Najlepsze składy ma Francja i Belgia, więc jedna z tych drużyn. Poza Polską będę kibicował jednak Anglii.

3. Król strzelców: Ktoś z dwójki: Lukaku lub Mbappe.

PAWEŁ BORYS

prezes, PFR

1. Polska: Dotrzemy do 1/8 finału.

2. Mistrz: Belgia.

3. Król strzelców: Harry Kane.

KONRAD HERNIK

prezes, OT Logistics

1. Polska: Zakładam, że Polska wyjdzie z grupy na drugim miejscu i trafi w 1/8 na Chorwację, która okaże się lepsza.

2. Mistrz: Hiszpania, która pokona w finale Anglię lub Francję.

3. Król strzelców: Kylian Mbappe lub Harry Kane.

MATEUSZ JUROSZEK

prezes, STS

1. Polska: Dojdziemy do 1/8 finału.

2. Mistrz: Hiszpania.

3. Król strzelców: Harry Kane.

ZBIGNIEW JUROSZEK

prezes, Atal

1. Polska: Dojdziemy do 1/8 finału.

2. Mistrz: Finał Niemcy – Francja.

3. Król strzelców: Karim Benzema.

THOMAS LEHMANN

prezes, Libet

1. Polska: Mam nadzieję, że polska drużyna dostanie się co najmniej do ćwierćfinału.

2. Mistrz: Francuzi zdają się być bardzo dobrze przygotowani do rywalizacji.

3. Król strzelców: Kylian Mbappe – grając w mocnej drużynie może mieć wiele okazji na strzelenie goli.

ADAM ŁUKOJĆ

zarządzający, Allianz TFI

1. Polska: Odpadnie w ćwierćfinale.

2. Mistrz: Anglia.

3. Król strzelców: Harry Kane.

WALDEMAR MARKIEWICZ

prezes, IDM

1. Polska: Odpadnie w ćwierćfinale, choć to optymistyczna prognoza, biorąc pod uwagę ostatnie sprawdziany.

2. Mistrz: Francja, ma mordercze trio w ataku.

3. Król strzelców: Kylian Mbappe.

DANIEL OBAJTEK

prezes, PKN Orlen

1. Polska: W 1/8 finału liczę, że trafimy na Anglików i odniesiemy kolejne zwycięstwo.

2. Mistrz: Serce podpowiada, że czarnym koniem może być Polska.

3. Król strzelców: Najlepszy strzelec Europy, a pewnie i świata. Wszyscy chyba wiemy, kto nim jest...

MARIAN OWERKO

szef rady nadzorczej, Bakalland

1. Polska: Odpadnie w ćwierćfinale.

2. Mistrz: Francja

3. Król strzelców: Kylian Mbappe.

ZOFIA PARYŁA

prezes, Lotos

1. Polska: Jako sponsor reprezentacji trzymamy kciuki za miejsce na podium.

2. Mistrz: Euro to nieprzewidywalny turniej, dlatego może niespodziankę sprawią nam właśnie Biało-Czerwoni...

3. Król strzelców: Robert Lewandowski.

MIROSŁAW KACHNIEWSKI

prezes, SEG

1. Polska: Odpadnie w 1/8 finału.

2. Mistrz: Niemcy, na pewno będą bardzo zdeterminowani po ostatnich porażkach.

3. Król strzelców: Harry Kane, Anglicy mają stosunkowo łatwą grupę.

ANDRZEJ J. KOZŁOWSKI

prezes, Emitel

1. Polska: Wyjdzie z grupy i odpadnie w ćwierćfinale.

2. Mistrz: Francja.

3. Król strzelców: Kylian Mbappe.

PIOTR KOZŁOWSKI

dyrektor, BM Pekao

1. Polska: Wierzę w polski rynek „byka" – Polska więc przegra dopiero w półfinale.

2. Mistrz: Francja – ma najlepszy i ustabilizowany skład.

3. Król strzelców: Karim Benzema – jest w super formie, dodatkowo wraca do kadry Francji.

SOBIESŁAW KOZŁOWSKI

dyrektor w Noble Securities

1. Polska: Odpadnie w 1/8 finału.

2. Mistrz: Holandia.

3. Król strzelców: Kylian Mbappe.

MICHAŁ KRAJCZEWSKI.

kierownik, BM BNP Paribas Bank Polska

1. Polska: Nie wyjdzie z grupy.

2. Mistrz: Francja.

3. Król strzelców: Kylian Mbappe.

PIOTR KRUPA

prezes, Kruk

1. Polska: Odpadnie w 1/8 finału.

2. Mistrz: Anglia.

3. Król strzelców: Harry Kane.

MICHAŁ PIETRZYCA

analityk, DM BOŚ

1. Polska: Obstawiam, że Polska nie wyjdzie z grupy

2. Mistrz: Hiszpania.

3. Król strzelców: Ferran Torres.

ADAM SIKORSKI

prezes, Unimot

1. Polska: Wyjdzie z grupy i odpadnie w 1/8 prawdopodobnie z Belgią.

2. Mistrz: W finale zagrają Włochy i Francja, która jest faworytem do zwycięstwa turnieju.

3. Król strzelców: Kylian Mbappe

PAWEŁ SZCZESZEK

prezes, Enea

1. Polska: Wierzę, że Polska wyjdzie z grupy, a mecze grupowe dostarczą nam, kibicom, wiele emocji. Udział w turnieju na 1/8 finału.

2. Mistrz: Włochy, Francja, Anglia lub Holandia.

3. Król strzelców: Kane, Mbappe lub Benzema.

PIOTR TELEON

prezes, Prosper Capital DM

1. Polska: Wyjdzie z grupy na drugim miejscu i przegra w 1/8 finału.

2. Mistrz: Francja.

3. Król strzelców: Kylian Mbappe.

GRZEGORZ ZAWADA

dyrektor, BM PKO BP

1. Polska: Nie wyjdzie z grupy. Po meczu z Islandią niestety zmieniłem zdanie. Wcześniej liczyłem na więcej.

2. Mistrz: Francja.

3. Król strzelców: Kylian Mbappe.

MARCIN ŻÓŁTEK

wiceprezes, TFI PZU

1. Polska: Odpadniemy w 1/8 finału.

2. Mistrz: Hiszpania.

3. Król strzelców: Karim Benzema.