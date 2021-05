Filantropia po francusku

Dla tenisowego świata ta sytuacja nie jest powodem do radości, ale skoro przynajmniej najsłabiej zarabiającym można nieco pomóc, to dla FFT jest to powód do małego optymizmu. – W obecnej sytuacji jesteśmy dumni, że po raz kolejny zdecydowaliśmy się na fundusz nagród filantropijnych, który pozwala nam wspierać finansowo graczy, którzy zostali poważnie dotknięci kryzysem – podkreślił dyrektor turnieju Guy Forget.