Wielkie olimpijskie pieniądze

Pieniądze trafiły bezpośrednio do federacji i każda z nich samodzielnie decydowała o ich wykorzystaniu. Lekkoatletyczna IAAF (dziś World Athletics) połowę premii – ok. 22 mln USD – przeznaczyła na program „Olimpijskiej dywidendy", dzięki któremu wszyscy jej członkowie dostawali co roku 25 tys. USD. – System działał przez cztery lata. Później został ograniczony do tych federacji, które najmocniej potrzebują finansowego wsparcia, więc nas dziś już nie dotyczy – wyjaśnia w rozmowie z „Parkietem" dyrektor Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) ds. międzynarodowych Piotr Długosielski.