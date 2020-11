Mieszany październik pod względem kredytów

W październiku udzielono 335,4 tys. kredytów ratalnych o wartości 1,53 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 14 proc. i 17 proc. (podobne wzrosty są w porównaniu z wrześniem). Od początku roku udzielono 2,83 mln kredytów ratalnych o wartości 12,3 mld zł, co oznacza wzrosty po około 2,8 proc. – wynika z informacji Biura Informacji Kredytowej. Sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła w październiku 226,2 tys. o wartości 4,37 mld zł, co oznacza spadek rok do roku odpowiednio o 32 proc. i 29 proc. (w porównaniu wrześniem liczba spadła o 10 proc. a wartość o 7 proc.). Po dziesięciu miesiącach sprzedano 2,29 mln kredytów gotówkowych o wartości 42,95 mld zł, co oznacza spadek po około 31 proc.