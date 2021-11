Kiepski wynik banków we wrześniu

Operacyjne wyniki we wrześniu były dobre: zysk z odsetek urósł rok do roku o prawie 2 proc., do 3,73 mld zł i po przeliczeniu na dzień roboczy był nawet nieco wyższy niż w sierpniu, wynik prowizyjny zaś urósł rok do roku o 16 proc., do 1,48 mld zł i był lekko wyższy niż miesiąc wcześniej. Łączne przychody operacyjne netto urosły rok do roku o 2,2 proc., koszty działania zaś o 7,3 proc., do 2,85 mld zł. Ulgą dla wyników są nadal malejące odpisy – we wrześniu wyniosły 605 mln zł, o 44 proc. mniej niż rok temu.