Duży wzrost zysków banków

Bardzo udany dla branży był sam kwiecień, w którym zysk netto wyniósł 2,44 mld zł (to jeden z najwyższych miesięcznych zysków od paru lat), co oznacza wzrost o 136 proc. rok do roku. Wprawdzie przychody w kwietniu urosły aż o 19 proc., do 6,74 mld zł, ale nie wynika to z nagłej poprawy wyniku z odsetek, stanowiącego około 70 proc. przychodów sektora. Ten rezultat spadł o 11,1 proc. rok do roku, do 3,49 mld zł (jeden ze słabszych wyników w ostatnich miesiącach). O poprawie przychodów przesądził rezultat z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (wyniósł prawie 800 mln zł i był prawie czterokrotnie wyższy niż przed rokiem. Wynik z opłat i prowizji znowu solidnie urósł – jeszcze szybciej niż ostatnio – o 18,2 proc., do 1,33 mld zł.