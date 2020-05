ING Bank Śląski miał 267,3 mln zł zysku netto; 171,2 mld zł aktywów w I kw.

Przychody ogółem wzrosły o 13% do 1 562,7 mln zł, zaś koszty ogółem wzrosły o 7% do 775 mln zł. W ramach kosztów ogółem, bank zanotował wzrost kosztów regulacyjnych o 11,3 mln zł r/r (+7% r/r) do 176,2 mln zł.