Kolejne banki z niższymi składkami

W lutym Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła łączny poziom składek banków na BFG w 2021 r. na 2,23 mld zł, to o 30 proc. (0,95 mld zł) mniej niż w 2020 r. Z tego 1 mld zł przypadnie na fundusz gwarancyjny, a 1,23 mld zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, zatem wymiar składek na te fundusze obniżył się odpowiednio o 37 proc. i 23 proc. (w 2020 r. wynosiły odpowiednio 1,58 mld zł i 1,60 mld zł). Obniżenie obu składek na BFG w tym roku wynika z trudniejszej sytuacji makroekonomicznej spowodowanej pandemią i niższymi zyskami banków. Szefostwo BFG zapowiedziało, że trudno liczyć na utrzymanie tak niskich składek w kolejnych latach. Szczególnie dotyczyć to będzie funduszu przymusowej restrukturyzacji, którego budowa - biorąc pod uwagę jego wielkość w stosunku do środków gwarantowanych - jest na dużo wcześniejszym etapie niż funduszu gwarancyjnego.