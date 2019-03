Fuzja Getinu i Idei: parytet jest odpowiedni

Warto jednak zwrócić uwagę, że teraz kurs akcji Idei wynosi 5,1 zł, więc sugeruje to wartość jednej akcji Getinu na poziomie 0,94 zł, czyli wyższym niż kurs na GPW – 0,70 zł. Oznacza to, że Getin Noble jest zbyt tani, niż wynikałoby to z parytetu, albo Idea Bank zbyt droga (albo rynek nie dowierza w fuzję lub utrzymanie tego parytetu).