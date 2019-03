Przewalutowanie pomoże bankom?

Jednak ze względu na stosowane standardy rachunkowości istnieje ryzyko, że, po dokonaniu przewalutowania banki musiałyby uznać te kredyty jako „forborne" (czyli z istotnym udogodnieniem dla kredytobiorców) i w związku z tym przeklasyfikować zdrowe kredyty do kategorii kredytów, dla których nastąpił istotny wzrost ryzyka kredytowego (przejście z tzw. koszyka 1 do koszyka 2). - Oznaczałoby to zawiązanie znacznych odpisów, które jednorazowo obciążyłyby rachunek wyników. Banki i KNF musiałyby wypracować jakiś rodzaj podejścia rynkowego, czyli de facto nie uznawać tych kredytów za „forborne", ponieważ kwoty odpisów mogłyby być miliardowe, co dla niektórych banków byłoby nie do udźwignięcia, zwłaszcza pod kątem spełnienia wymogów kapitałowych – ostrzega Bartosik.