Umowa śmieciowa i hipoteka?

Kolejny problem to wspomniane koszty uzyskania przychodu. Najkorzystniejsze pod względem podatkowym są umowy o dzieło z 50 proc. kosztami uzyskania przychodu, ale to sprawia, że niski jest dochód wykazywany w PIT, a więc i podatek dochodowy. Niski dochód mocno obniża również dostępną kwotę kredytu. - Na szczęście część banków prosi o podanie rzeczywistych kosztów, co sprawia, że dochód przyjmowany do obliczania zdolności kredytowej jest zbliżony do tego, który faktycznie wpływa na konto. Dużo jednak zależy od podejścia banku – wskazuje Jarosław Sadowski, analityk Expandera.