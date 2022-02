Dobre wyniki ING Banku Śląskiego

– W 2021 roku liczba klientów w bankowości detalicznej wzrosła do 4,3 mln, a w bankowości korporacyjnej osiągnęliśmy poziom 503 tys. firm. Umocniliśmy naszą pozycję na rynku. Nasz udział w kredytach segmentu korporacyjnego wzrósł do 12,62 proc., a w rynku kredytów dla klientów indywidualnych do 8,86 proc. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wartość kredytów wzrosła o 16 proc. do 146,5 mld zł – dodał prezes ING Banku Śląskiego.