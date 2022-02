Czy rosnący WIBOR osłabi chęć do frankowych ugód?

– Pytane brzmi: co dalej ze stopami procentowymi, czy zostaną na obecnym poziomie, czy spadną, czy kredytobiorca ma jeszcze przed sobą pięć czy 15 lat do spłaty kredytu. Dlatego jednej recepty nie ma. Ugody gwarantują coś za coś – przy kredytach frankowych mamy ryzyko kursu walutowego, więc przynajmniej tego jednego ryzyka się pozbywamy. Jednak co do zasady część kredytobiorców może będzie chciała trochę poczekać i mieć czas do namysłu. Skala potencjalnego zjawiska spadku zainteresowania ugodami jest trudna do określenia. Póki co proces ugód idzie swoim tempem i nie jest to na pewno tempo sprintera – zaznacza Jańczak.