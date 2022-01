Rekord kredytów mieszkaniowych

W całym 2021 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 88,69 mld zł, co oznacza wzrost o 40,1 proc. rok do roku. W efekcie, ubiegły rok był pod tym względem lepszy niż wcześniejszy rekordowy 2007 r. Z kolei wartość udzielonych kredytów ratalnych wyniosła 18,03 mld zł, o 21,4 proc. więcej rok do roku, a kredytów gotówkowych 66,64 mld zł, o 29,1 proc. więcej rok do roku. Firmy pożyczkowe zamknęły 2021 r. wartością udzielonych pożyczek na kwotę 7,20 mld zł, o 56,2 proc. więcej rok do roku.