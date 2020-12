Banki deklarują otwarcie na ugody, ale mają też wątpliwości

Ze słów Pietraszkiewicza wynika, że ZBP nie oczekuje, aby Skarb Państwa dodatkowo (poza złagodzeniem obciążeń) partycypował w kosztach przewalutowań. Zwraca jednak uwagę, że państwo przyczyniło się do udzielania frankowych hipotek i było tego beneficjentem. – Dla banków będzie niezmiernie ważne, aby umożliwić im rozłożenie kosztów ugód w czasie. Poza tym muszą mieć pewność, że porozumienia nie będą podważane przez akcjonariuszy, klientów ani instytucje państwowe. Ekosystem prawno-regulacyjny musi być odpowiednio przygotowany, nie może być sytuacji, że ugoda zostanie w przyszłości uznana za abuzywną – podkreśla Pietraszkiewicz. Na podobne aspekty zwracają uwagę sami kredytodawcy. – Jeśli banki miałyby dobrowolnie przyznać, że kredyt zaciągnięty jako frankowy był złotowym, i ponieść wielkie koszty, to odpowiedzialność zarządów byłaby gigantyczna. Taka decyzja istotnie wykraczałaby poza zakres kompetencji zarządu, a nawet rady nadzorczej, i musiałaby być podejmowana przez walne zgromadzenie. Jeśli propozycja KNF to zaproszenie do stołu i spokojnej rozmowy, aby wypracować spójne rozwiązanie, to warto do tego stołu usiąść – powiedział w środę Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas, podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.