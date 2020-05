Spadki nawet o 80 proc. Jak pandemia dusi przychody spółek

Z powodu częściowego zamknięcia polskiej gospodarki wiadomo było, że spadek wyników finansowych wielu firm będzie znaczący. Analitycy tłumaczą, że sytuacja w spółkach nie napawa optymizmem, a odbicie na giełdzie, które trwa od marca, może być krótkotrwałą euforią.

Odzież się nie sprzedaje

Jak poinformował na Twitterze Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, średni spadek przychodów beneficjentów tarczy finansowej na skutek pandemii wyniósł około 50 proc.

Z kolei w przypadku niektórych spółek giełdowych, które podzieliły się już dokładnymi danymi za kwiecień, skala spadku przychodów wynosi nawet ponad 80 proc. Patrząc na wyniki, można stwierdzić, że największy cios otrzymały spółki odzieżowe i obuwnicze.

W ubiegłym miesiącu Wojas wypracował blisko 8,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek o 64 proc. rok do roku. Powodem jest oczywiście pandemia i administracyjne zamknięcie od 14 marca do 3 maja sklepów Wojas i Bartek w centrach handlowych, gdzie znajduje się 95 proc. sklepów własnych spółki. W kwietniu sprzedaż w kanale online stanowiła 97 proc. całkowitej sprzedaży detalicznej firmy. Ponadto w pierwszych dwóch dniach handlu w maju spadek sprzedaży wyniósł 35 proc. rok do roku.

W przypadku odzieżowej VRG (m.in. marki Vistula, Wólczanka, Bytom) przychody w kwietniu wyniosły 29 mln zł, co oznacza spadek o 65 proc. rok do roku. Skonsolidowana marża ze sprzedaży wyniosła około 35,7 proc. i była niższa o 18,7 pkt proc. rok do roku. Według analityków negatywnym zaskoczeniem jest skala spadku marży brutto.

Z kolei Solar odnotował w kwietniu spadek sprzedaży o 78 proc. rok do roku, co istotnie negatywnie wpływa na bieżącą płynność spółki. Firma ubiega się m.in. o pozyskanie finansowania z wykorzystaniem gwarancji BGK z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, a także planuje skorzystanie z tarczy finansowej dla dużych firm oraz innych możliwych form wsparcia.

Największy spadek przychodów odnotował natomiast Redan. Sprzedaż towarów pod marką Top Secret w kwietniu wyniosła łącznie około 3 mln zł i była niższa o 82 proc. rok do roku. Spadła nawet sprzedaż w kanale e-commerce. Przychody ze sprzedaży zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret wyniosły 1,8 mln zł, co oznacza spadek o 23 proc. rok do roku.

Specjaliści podkreślają, że mimo otwartych galerii problemy spółek z tej branży nie znikną. – Kluczowe w tym momencie jest to, jak szybko będzie się odbudowywała sprzedaż w sieciach stacjonarnych. Druga rzecz to stawki czynszów, jakie uzyskają spółki handlowe, i to, jak będą renegocjowały swoje umowy najmu. Do momentu, kiedy galerie pozostawały zamknięte, rząd wydał instrukcje dotyczące zawieszenia płatności czynszów. Teraz firmy handlowe podjęły negocjacje z wynajmującymi. Czynsze są wysokim kosztem dla spółek w momencie, w którym sprzedaż jest mała i nie odbudowuje się tak szybko, ponieważ ruch w sklepach jest dość niski. Na razie, biorąc pod uwagę pierwsze komentarze, można stwierdzić, że klienci nie chcą jeszcze chodzić do sklepów – mówi Piotr Bogusz, analityk DM mBanku.

Budowlanka czuje wirusa

Skutki pandemii widać również w branży deweloperskiej. Instal Kraków odnotował spadek liczby nowo zawieranych umów przedwstępnych i deweloperskich obejmujących oferowane lokale mieszkalne o 52 proc. rok do roku. Ponadto klienci spółki rozwiązali w kwietniu umowy przedwstępne, które stanowiły łącznie 4,6 proc. umów zawartych w I kwartale. Jako przyczynę wskazali pandemię koronawirusa i jej skutki.

Po bardzo dobrym I kwartale Ronson Development zauważył istotny wpływ pandemii na swoją działalność. W kwietniu spółka zaobserwowała istotny spadek nowo zawieranych umów sprzedaży w porównaniu z poprzednimi miesiącami oraz w porównaniu z kwietniem 2019 r. W jej opinii wynika to m.in. z czasowego osłabienia popytu na mieszkania w związku z niepewnością co do wpływu epidemii na sytuację finansową potencjalnych klientów, a także sygnalizowanego przez klientów i media zaostrzenia warunków przyznawania kredytów hipotecznych przez banki. W związku z tym Ronson Development ocenia, że sytuacja może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży mieszkań nawet w całym 2020 r.

Pandemia wpływa również na spółki, które dostarczają materiały budowlane. Jedną z takich firm jest Selena FM, która produkuje dla klientów z kilkudziesięciu krajów szeroką gamę chemii budowlanej. Wskutek pandemii w kwietniu i maju spółka obserwuje spadający popyt na materiały budowlane we wszystkich krajach w związku z wprowadzonymi ograniczeniami, a także w związku ze spowolnieniem niektórych inwestycji. Działalność polskich spółek produkcyjnych z grupy nie została w kwietniu istotnie ograniczona. Natomiast spółki m.in. z Kazachstanu, Brazylii, Turcji, Włoch i Hiszpanii wstrzymały tymczasowo produkcję na kilka do kilkunastu dni z powodu wprowadzenia lokalnie zakazów prowadzenia działalności.

Mniejszy ruch

Silne piętno koronawirus odcisnął także na branży motoryzacyjnej. Już w połowie marca większość koncernów samochodowych zdecydowała o czasowym wstrzymaniu produkcji w swoich europejskich zakładach. Taką decyzję również w marcu podjęła oponiarska Dębica, która następnie przedłużyła okres wstrzymania produkcji do 17 kwietnia. Decyzję podjęto m.in. z powodu negatywnego wpływu pandemii na popyt w Polsce i na rynkach, na których działa jej właściciel i kluczowy odbiorca, czyli Goodyear.

Spadek popytu odnotował również Auto Partner, importer i dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocyklowych. W kwietniu szacowane miesięczne skonsolidowane przychody wyniosły 112,55 mln zł, co stanowi spadek o 14,75 proc. rok do roku.

Z kolei Stalexport Autostrady poinformował o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa na dynamikę ruchu na autostradzie A4 Katowice–Kraków. Według wstępnych danych w pierwszym tygodniu kwietnia (30 marca–5 kwietnia) dynamika ruchu samochodów osobowych spadła rok do roku o 68,8 proc., a samochodów ciężarowych o 26,2 proc., co przełożyło się na ogólny spadek o 61 proc. W kolejnych tygodniach ogólny spadek wynosił 66,7 proc., 64,8 proc., 58,7 proc. i 49,8 proc.

Wpływ koronawirusa na spółki

Aforti Holding

Aforti Finance nie udzieliła pożyczek w Polsce ani w Rumunii, co stanowi spadek o 100 proc. rok do roku. Łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut spadła o 58,5 proc.

Auto Partner

Szacowane miesięczne skonsolidowane przychody wyniosły 112,55 mln zł, co stanowi spadek o 14,75 proc. rok do roku.

Decora

Przychody grupy będą niższe o 34 proc. w odniesieniu do średniomiesięcznej wartości przychodów ze sprzedaży w I kwartale i wyniosą około 19 mln zł.

Delko

Sprzedaż w kwietniu jest na poziomie zbliżonym lub lekko wyższym niż analogiczny poziom roku poprzedniego.

Firma Oponiarska Dębica

Do 17 kwietnia wstrzymana była produkcja opon w zakładzie produkcyjnym w Dębicy.

Hydrapress

Spółka obserwuje spadek zamówień, a co za tym idzie, również spadek przychodów. Zredukowano czas pracy do 80 proc.

Instal Kraków

Spadek liczby nowo zawieranych umów przedwstępnych i deweloperskich obejmujących oferowane lokale mieszkalne o 52 proc. rok do roku.

Redan

Sprzedaż towarów pod marką Top Secret wyniosła łącznie około 3 mln zł i była niższa o 82 proc. rok do roku.

Ronson Development

Spółka obserwuje istotny spadek nowo zawieranych umów sprzedaży w porównaniu z poprzednimi miesiącami oraz w porównaniu z kwietniem 2019 r.

Selena FM

Wskutek epidemii w kwietniu i maju spółka obserwuje spadający popyt na materiały budowlane we wszystkich krajach.

Solar

Spadek sprzedaży wyniósł 78 proc. rok do roku, co istotnie negatywnie wpływa na bieżącą płynność spółki.

Stalexport Autostrady

W każdym tygodniu kwietnia ruch na autostradzie A4 Katowice–Kraków spadł o co najmniej 49,8 proc., a maksymalnie o 66,7 proc. rok do roku.

Standrew

Z powodu ograniczenia zamówień, w tym ich opóźnienia albo całkowitego wstrzymania, przychody spadły o ponad 50 proc. rok do roku.

TIM

Przychody ze sprzedaży towarów wzrosły o 11 proc., a sprzedaż e-commerce o 10 proc.

VRG

Skonsolidowane przychody wyniosły 29 mln zł, co oznacza spadek o około 65,2 proc. Skonsolidowana marża ze sprzedaży spadła o 18,7 pkt proc., do 35,7 proc.

Wojas

Skonsolidowane przychody spadły rok do roku o 63,9 proc. i wyniosły 8,8 mln zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów giełdowych.

Daniel Kostecki główny analityk Conotoxia

Sytuacja w spółkach zdaje się nie wyglądać lepiej, niż można było zakładać w połowie marca. Kwiecień może być miesiącem o wiele gorszym od poprzedniego, a dane dotyczące sytuacji związanej z epidemią na początku maja nie wyglądają optymistycznie. Wzrost na giełdzie od połowy marca można określić jako falę krótkotrwałej euforii i silnego zainteresowania rynkiem kapitałowym po zdecydowanym tąpnięciu w pierwszym kwartale. Wyceny spółek w niektórych przypadkach są podobne jak w grudniu, a czynników ryzyka przybyło, dlatego zdaje się, że ten optymizm może nie być trwały.

Sektor bankowy i spółki paliwowe to dwaj główni przegrani epidemii, którym oberwało się pośrednio. Epidemia i w jej konsekwencji zamknięcie gospodarek to drastyczny spadek popytu na paliwa, bo nie ma gdzie i po co jeździć czy latać. To odbiło się bardzo mocno na cenach ropy i spółkach paliwowych, gdzie popyt na ich produkty także zdecydowanie zmalał. Z kolei banki oberwały przez radykalne cięcie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz zacieśnienie warunków kredytowania. To zdecydowanie utrudnia biznes. Ponadto wydaje się, że zmieni się struktura wydatków konsumenckich w najbliższym czasie, co trwale zmieni również popyt na odpowiednie dobra. DOS