Czy akcje są dobrym zabezpieczeniem przed inflacją?

Teoretycznie firmy powinny podnosić ceny, przez co mogą łagodzić negatywne skutki spadku wartości pieniądza. W efekcie prowadzić to będzie do wzrostu nominalnej wartości przychodów i zysków, zachowując realne wartości na podobnym poziomie. W związku z tym ceny akcji również powinny w okresie inflacji rosnąć, odzwierciedlając wyższe nominalne zyski spółek. Czy tak się dzieje w rzeczywistości?