Epizody normalności przeplatane falami pandemii

Oznacza to przede wszystkim wysokie bezrobocie, 20-proc. lub wyższe. W Polsce byłoby to bardzo dotkliwe dla poziomu życia, ponieważ system zabezpieczenia dochodów dla osób bez pracy jest bardzo słaby. Zasiłki dla bezrobotnych są niskie, wynoszą ok. 860 zł brutto przez trzy miesiące i ok. 670 zł brutto przez kolejne trzy, co wielu gospodarstwom nie wystarczy na podstawowe potrzeby. Ponadto zasiłki otrzymuje tylko ok. 15 proc. bezrobotnych. Transfery z pomocy społecznej są jeszcze niższe, wypłacane w skrajnych przypadkach, więc nie pomogą w razie masowego bezrobocia.