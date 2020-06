Najważniejsze formy pomocy płynnościowej dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Polski Fundusz Rozwoju przygotował trzy programy pomocowe – jeden skierowany do mikroprzedsiębiorców, drugi do małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) oraz trzeci do dużych przedsiębiorców (dla dużych przedsiębiorców przewidziano trzy programy – płynnościowy, preferencyjny i inwestycyjny). Wyjątkowo, w niektórych sytuacjach, MŚP będą mogły ubiegać się o wsparcie dla dużego przedsiębiorcy. Program dla MŚP został już uruchomiony i pomoc jest już przyznawana. Dwa programy dla dużych przedsiębiorców (finansowanie płynnościowe i preferencyjne) uzyskały już zgodę Komisji Europejskiej, przy czym tylko treść zgody na finansowanie płynnościowe jest znana (na dzień 3 czerwca). Natomiast finansowanie inwestycyjne nadal oczekuje na notyfikację Komisji (na dzień 3 czerwca) – aczkolwiek duży przedsiębiorca może złożyć już wstępny wniosek do PFR w ramach wszystkich programów. Przedsiębiorcy oczekują wydania przez PFR regulaminu wsparcia dla dużych przedsiębiorców. Pozostała zgoda Komisji oraz regulamin PFR powinny zostać wydane w najbliższym czasie. Program pomocowy dla mikroprzedsiębiorców opiewa na kwotę 25 mld zł, dla MŚP 50 mld zł, a dla dużych przedsiębiorców 25 mld zł.