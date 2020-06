Jakie są najważniejsze ryzyka prawne związane z e-WZ?

Ryzyka prawne płynące z organizacji walnych zgromadzeń, na których uprawnieni do uczestnictwa mogą uczestniczyć zdalnie (e-WZ) można podzielić na dwie grupy: pierwsza to ryzyka związane ze sposobem partycypacji tych osób w e-WZ druga zaś to ryzyka korporacyjne związane z zapewnieniem prawidłowego toku posiedzenia. Jako najistotniejszy problem związany