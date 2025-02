Według wstępnych szacunków dystrybutor stali zanotował w 2024 roku 9,4 mln zł jednostkowego zysku netto, co oznacza spadek o 27 proc. względem poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 5 proc, do 13,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,04 mld zł i były o 13 proc. wyższe niż rok wcześniej. W samym IV kwartale spółka miała 374 mln zł przychodów , a EBITDA wyniosła prawie 1,7 mln zł, co oznacza wzrost o odpowiednio 66 proc. i 182 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. Jednocześnie zysk netto skurczył się rok do roku o 85 proc. , do poziomu 549 tys. zł.

Spowolnienie na rynku stali

Zarząd spółki wyjaśnia, że 2024 r. był wyjątkowo trudny dla producentów i dystrybutorów stali. - Branża stalowa zamiast przewidywanego ożywienia koniunktury, które miało nadejść w drugiej połowie roku, doświadczyła kontynuacji spowolnienia, co znalazło potwierdzenie w danych rynkowych. W lutym 2025 r. EUROFER mocno zrewidował swoją prognozę dotyczącą zużycia jawnego stali w UE, szacując, że w 2024 r. spadek zużycia stali pogłębił się o dalsze 0,5 proc. do 2,3 proc. rok do roku (wobec prognozowanego jeszcze w październiku ub.r. spadku o 1,8 proc.) - wskazuje Stalprofil w komentarzu do wyników.

Zdecydowanie bardziej dotkliwe od osłabienia popytu, były dla wyników spółki rynkowe spadki cen stali i marż handlowych. - Spadające od II kwartału 2022 r. ceny wyrobów hutniczych sprowadziły marże dystrybutorów stali do wyjątkowo niskich poziomów. Dlatego, mimo odnotowanego wzrostu przychodów i wzrostu wolumenu sprzedaży wyrobów hutniczych, spółka wypracowała w tym segmencie działalności niższy wynik finansowy netto, niż w roku ubiegłym - wyjaśniono.

Ożywienie w gazowych inwestycjach

Przeciwwagą dla słabej kondycji segmentu stalowego były dobre wyniki uzyskane przez spółkę w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu. - Sytuacja na krajowym rynku budowy gazociągów w 2024 r. była dla spółki zdecydowanie lepsza, niż na rynku stalowym. Po zastoju inwestycyjnym na rynku gazowym, trwającym na przestrzeni ostatnich dwóch lat, w 2024 r. zostały uruchomione duże przetargi na dostawy izolowanych rur stalowych i wykonawstwo gazociągów, związane głównie z budową części lądowej terminala gazowego FSRU. Spółka wykorzystała to ożywienie pozyskując portfel zamówień, których realizacja powinna w bieżącym roku przynieść wymierny wpływ na przychody spółki i Grupy Stalprofil - ocenia zarząd spółki.