Zysk netto Banku Handlowego w III kwartale zgodny z oczekiwaniami

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto wahały się od 522,7 mln zł do 559 mln zł.

Citi Handlowy podał, że osiągnięty w III kwartale zysk był najwyższy od czterech kwartałów. Po trzech kwartałach zysk netto grupy Banku Handlowego wynosi 1,39 mld zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1,81 mld zł.

W III kwartale zysk netto banku spadł 8 proc. rdr i wzrósł 38 proc. kdk. Bank podał, że spadek zyskowności w ujęciu rdr wynikał głównie z powodu niższych pozostałych dochodów operacyjnych, na które wpływ miał niższy wynik z tytułu różnic kursowych (rewaluacja). Dodatkowo, bank odnotował wyższe koszty operacyjne związane ze wzrostem kosztów pracowniczych.

"Po raz kolejny nasze przychody przekraczają miliard złotych. Cieszą nas rosnące przychody klientowskie w bankowości instytucjonalnej. Trzeci kwartał z rzędu rosną też nasze kredyty w tym segmencie. To pokazuje wzrost popytu na kredyty wśród klientów instytucjonalnych i mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma. Osiągamy dobre wyniki, zachowując dyscyplinę kosztową oraz niskie koszty ryzyka" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym prezes Citi Handlowy Elżbieta Czetwertyńska.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 819,2 mln zł i okazał się zgodny z konsensusem na poziomie 811,1 mln zł. Wynik odsetkowy spadł 1 proc. rdr i wzrósł 2 proc. kdk.