Wzrosty na GPW podbiją zyski w Parkiet Challenge. Dołącz do gry

Krajowy rynek był w czwartek wręcz nie do poznania. Przy bardzo silnym złotym indeksy polskich akcji wybijały się ponad lokalne punkty oporu. To z pewnością cieszy uczestników naszej Gry Giełdowej Parkiet Challenge. Do konkursu wciąż można dołączyć na gra.parkiet.com.