Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 15.09.2026
Dane GUS o inflacji w sierpniu; wyniki półroczne m. in. PGE, Marpolu i Biotonu; ostatnia szansa na dywidendę z PZU. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie
Aktualizacja:
15.09.2026 03:41
Publikacja:
15.09.2026 03:00
Foto: AdobeStock
Kraj
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PGE – wyniki za I półrocze
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MURAPOL – wyniki za I półrocze
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AMBRA – wyniki za poprzedni rok obrotowy zakończony w czerwcu
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ARCHICOM – wyniki za I półrocze
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BIOTON – wyniki za I półrocze
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CAPTOR THERAPEU-TICS – wyniki za I półrocze
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ELEKTROTIM – wyniki za I półrocze
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PZU – ostatnie notowanie akcji z prawem do 4,80 zł dywidendy na papier; wypłata 8 października
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ARLEN – wypłata 0,55 zł dywidendy na akcję
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DIGITAL NETWORK – wypłata 5 zł dywidendy na akcję
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CYBER_FOLKS – wprowadzenie do obrotu giełdowego 3 215 165 akcji serii F
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SHOPER – wykluczenie akcji z obrotu giełdowego w związku z połączeniem spółki z Cyber_Folks
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MULTIQURE – wprowadzenie do obrotu giełdowego 16 804 603 akcje serii R i 50 000 000 serii S
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HIPROMINE – NWZA w sprawie emisji akcji z prawem poboru oraz uchylenia uchwały o emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej
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GUS – inflacja w sierpniu
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GUS – obroty handlu zagranicznego styczeń-lipiec
Świat
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Chiny – sprzedaż detaliczna w sierpniu, produkcja przemysłowa w sierpniu, inwestycje w aglomeracjach miejskich w sierpniu, ceny nieruchomości w sierpniu
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Strefa euro – bilans handlowy w lipcu
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Francja – inflacja konsumencka w sierpniu
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Wielka Brytania – stopa bezrobocia w lipcu