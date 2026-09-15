Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 15.09.2026

Dane GUS o inflacji w sierpniu; wyniki półroczne m. in. PGE, Marpolu i Biotonu; ostatnia szansa na dywidendę z PZU. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie

