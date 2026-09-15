Kraj

  • PGE – wyniki za I półrocze
  • MURAPOL – wyniki za I półrocze
  • AMBRA – wyniki za poprzedni rok obrotowy zakończony w czerwcu
  • ARCHICOM – wyniki za I półrocze
  • BIOTON – wyniki za I półrocze
  • CAPTOR THERAPEU-TICS – wyniki za I półrocze
  • ELEKTROTIM – wyniki za I półrocze
  • PZU – ostatnie notowanie akcji z prawem do 4,80 zł dywidendy na papier; wypłata 8 października
  • ARLEN – wypłata 0,55 zł dywidendy na akcję
  • DIGITAL NETWORK – wypłata 5 zł dywidendy na akcję
  • CYBER_FOLKS – wprowadzenie do obrotu giełdowego 3 215 165 akcji serii F
  • SHOPER – wykluczenie akcji z obrotu giełdowego w związku z połączeniem spółki z Cyber_Folks
  • MULTIQURE – wprowadzenie do obrotu giełdowego 16 804 603 akcje serii R i 50 000 000 serii S
  • HIPROMINE – NWZA w sprawie emisji akcji z prawem poboru oraz uchylenia uchwały o emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej
  • GUS – inflacja w sierpniu
  • GUS – obroty handlu zagranicznego styczeń-lipiec

Świat

  • Chiny – sprzedaż detaliczna w sierpniu, produkcja przemysłowa w sierpniu, inwestycje w aglomeracjach miejskich w sierpniu, ceny nieruchomości w sierpniu
  • Strefa euro – bilans handlowy w lipcu
  • Francja – inflacja konsumencka w sierpniu
  • Wielka Brytania – stopa bezrobocia w lipcu