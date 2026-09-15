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Podróbki zalewają Polskę. Niepokojąca skala zjawiska

Aż 2 mld zł sięga łączna wartość podróbek wykrytych w naszym kraju w ostatnich pięciu latach. W I półroczu ich liczba jest już dwa razy taka, jak w całym 2025 r.

Publikacja: 15.09.2026 06:00

Podróbki zalewają Polskę. Niepokojąca skala zjawiska

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Kucharczyk

Prawie 500 mld dol. wynosi światowa wartość podrobionych towarów – szacuje OECD. Gros tej kwoty stanowią produkty trafiające do Unii Europejskiej, najczęściej z Chin.

Z danych, jakie pozyskaliśmy z Ministerstwa Finansów (MF) wynika, że w 2025 r. krajowe służby celno-skarbowe zanotowały w Polsce 1390 naruszeń, dotyczących 6,6 mln towarów o łącznej wartości sięgającej 663 mln zł, o 167 proc. wyższej niż rok wcześniej. We wcześniejszych czterech latach kwoty były znacząco niższe. Oscylowały w przedziale 200–400 mln zł. Czy potężny skok z ub.r. był jednorazowy czy też podróbli rosną w siłę? Niestety, wiele wskazuje na to drugie.

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