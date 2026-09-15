Budujący w sześciu miastach deweloper w I połowie 2026 r. zaksięgował 624,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 92 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 188 mln zł, o 62 proc. więcej. Zysk operacyjny wzrósł o 250 proc., do prawie 100 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 74,4 mln zł wobec 1,1 mln zł pod kreską rok wcześniej.

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W I połowie 2026 r. przepływy operacyjne sięgnęły 147 mln zł wobec 22,6 mln zł rok wcześniej.

Archicom chwali się spadkiem kosztów w przeliczeniu na lokal. Ambicje są większe

Archicom realizuje działalność deweloperską w grupie Echo Investment, przy czym wciąż właścicielem niewielkiej części projektów jest spółka matka – Archicom otrzymuje prowizję za zarządzanie i sprzedaż, co ma odbicie w strukturze przychodów.

W I połowie 2026 r. Archicom przekazał klientom 983 mieszkania z własnych projektów, o 173 proc. więcej niż rok wcześniej, stąd wzrost przychodów ze sprzedaży produktów o 207 proc., do 598 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży produktów wyniosła 29,2 proc. wobec 31,5 proc. rok wcześniej – zysk wzrósł o 184 proc., do 174,6 mln zł.

Przychody ze sprzedaży usług (to m.in. zarządzanie inwestycjami mieszkaniowymi Echa) wyniosły 26,7 mln zł, o 18,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

W I połowie 2025 r. przychody były też podbite sprzedażą działki w centrum Warszawy za ponad 97 mln zł.

W całym 2026 r. grupa celuje w przekazanie 3-3,2 tys. mieszkań (licząc z Echem, po I półroczu to 1137 lokali).

Jak podaje spółka, w I półroczu koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w przeliczeniu na sprzedane mieszkania skurczyły się o 11 proc. do 65,2 tys. zł Celem jest zbicie kosztów do około 50 tys. zł na lokal – dzięki wzrostowi sprzedaży.

– Uzyskane przychody i ich rentowność to wynik miksu projektów, z których przekazywaliśmy lokale w I półroczu. Rosnąca skala działalności ma sens wtedy, gdy towarzyszy jej wzrost efektywności. Integracja funkcji w Grupie Echo pozwala nam lepiej wykorzystywać efekt skali – zarówno w zakupach i kontraktacji, jak i w zarządzaniu kompetencjami pomiędzy projektami. Spadek kosztów na sprzedane mieszkanie na poziomie 11 proc. pokazuje, że zwiększamy skalę działalności bez proporcjonalnego wzrostu kosztów organizacji – skomentowała Justyna Kawa, członkini zarządu ds. finansowych.

Mocny wzrost sprzedaży mieszkań z własnych projektów Archicomu

W I połowie 2026 r. Archicom sprzedał 1234 lokale z własnych projektów, o 24 proc. więcej niż rok wcześniej oraz 87 mieszkań z inwestycji Echa, o 47 proc. mniej niż rok wcześniej. W sumie w I półroczu grupa sprzedała 1321 lokali, o 14 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Podczas gdy w II kwartale rynek mieszkaniowy skurczył się o 8,4 proc. kwartał do kwartału, sprzedaż Grupy Echo wzrosła o 19 proc. Co istotne, osiągnęliśmy ten wynik przy konsekwentnie utrzymywanej, stabilnej polityce cenowej. To potwierdza, że założony przez nas model oparty na szerokiej, zdywersyfikowanej ofercie i obecności na największych rynkach w Polsce działa. W II półrocze wchodzimy z dużym harmonogramem nowych projektów i podtrzymujemy nasze całoroczne cele sprzedaży. Naszą ambicją wykraczającą poza same wyniki sprzedażowe jest pozycja w pierwszej trójce deweloperów na każdym rynku, na którym jesteśmy obecni. Już dziś jesteśmy numerem jeden w Poznaniu i Łodzi, a na pozostałych rynkach konsekwentnie zmierzamy w tym kierunku – skomentował prezes Dawid Wrona.

W całym roku deweloper celuje w nowy rekord: sprzedaż (uwzględniając projekty Echa) 3,2-3,5 tys. mieszkań wobec 2,85 tys. w 2025 r.

Na koniec czerwca w ofercie Archicomu było 3,16 tys. mieszkań, a w banku ziemi grupa ma parcele pod budowę 13,2 tys. lokali. Deweloper mocno rozwija ofertę w segmencie popularnym, który w tym roku ma stanowić już połowę oferty.

Więcej o otoczeniu rynkowym i perspektywach menedżerowie powiedzą na wtorkowej konferencji.