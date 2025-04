Konsumenci mogą również szykować się na trudny rynek pracy. W raporcie z poniedziałku Fed oszacował, że oczekiwania dotyczące bezrobocia — lub średnie prawdopodobieństwo, że stopa bezrobocia w USA będzie wyższa za rok — wzrosły o 4,6 punktu procentowego do 44 proc. w marcu, co jest najwyższym odczytem od czasu najgłębszej pandemii w kwietniu 2020 r., kiedy to bezrobocie osiągnęło szczyt na poziomie prawie 15 proc.

Średnie oczekiwania dotyczące bezrobocia – lub średnie prawdopodobieństwo, że stopa bezrobocia w USA będzie wyższa za rok – wzrosły o 4,6 p proc. do 44,0 proc. w marcu, co jest najwyższym wynikiem od kwietnia 2020 r. Średnie postrzegane prawdopodobieństwo utraty pracy w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy wzrosło o 1,6 p proc. do 15,7 proc., co jest najwyższym poziomem od marca 2024 r. Wzrost był największy w przypadku respondentów z rocznymi dochodami gospodarstwa domowego poniżej 50 000 USD..

Wzrost cen mieszkań i artykułów spożywczych

Raport PYMNTS Intelligence „Struggling Consumers Go to Short-Term Strategies to Manage Higher Expenses” wykazał, że w marcu koszty mieszkaniowe rosły, a podwyżki cen dotknęły 49 proc. najemców.

Tymczasem raport PYMNTS Intelligence „Average Credit Debt Hits More Than $7,000 for Financially Struggling Cardholders” ujawnił, że w gospodarstwach domowych o niskich dochodach zadłużenie na kartach kredytowych wynosiło średnio około 4100 USD, wielu z tych konsumentów już maksymalnie wykorzystało swoje karty kredytowe, na poziomie około 20,8 proc.. Biorąc pod uwagę fakt, że wśród wszystkich posiadaczy kart, niezależnie od poziomu dochodów, 47 proc. korzystało z planów ratalnych powiązanych z płaceniem za artykuły spożywcze, istnieją pewne przesłanki, że konsumenci korzystają z możliwości płacenia w ratach, aby oszczędzać przepływy pieniężne.

Dane Fed szczegółowo opisują, że chociaż konsumenci spodziewają się, że ogólna inflacja w nadchodzącym roku wyniesie ponad 3 proc., szacują, że inflacja żywności osiągnie 5,2 proc., a podwyżki czynszów wyniosą około 7,2 proc. w tym samym okresie. To wzrost w stosunku do odpowiednio 4 proc. i 5,5 proc. wzrostu, które przewidywano pod koniec ubiegłego roku.

Nie przewiduje się, że wydatki będą nadążać za inflacją, ponieważ badanie Fed wskazało, że mediana oczekiwanego wzrostu zarobków gospodarstw domowych wyniesie 2,8 proc. do końca przyszłego roku. Różnica między inflacją a płacami wynosi około 0,8 proc. – a pieniądze muszą pochodzić skądś, albo poprzez zwiększone wykorzystanie tradycyjnego kredytu, albo poprzez opcje kup teraz, zapłać później lub oszczędności.