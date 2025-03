SAP wyprzedził Novo Nordisk i stał się największą firmą w Europie

Wzrost SAP odzwierciedla rosnący wpływ europejskiego sektora technologicznego, a firma korzysta z dużego popytu na oprogramowanie dla przedsiębiorstw i usługi w chmurze.

Osiągnięcie SAP oznacza znaczący moment dla krajobrazu korporacyjnego regionu, sygnalizując rosnące znaczenie firm technologicznych w gospodarce europejskiej.

Zmiana w rankingach podkreśla ewoluującą konkurencję między branżami, ponieważ technologia nadal napędza wzrost rynku.

Tajniki biznesowego sukcesu SAP

Kapitalizacja rynkowa SAP gwałtownie wzrosła do 317,93 mld USD od 21 marca 2025 r., co oznacza oszałamiający wzrost o 42,84 proc. w ciągu ostatniego roku. Strategiczne przejście firmy na rozwiązania oparte na chmurze zmieniło zasady gry. W trzecim kwartale 2024 r. przychody z chmury wzrosły o 25 proc. rok do roku, osiągając 4,35 mld EUR i stanowią obecnie 51,4 proc. całkowitych przychodów, w porównaniu z 44,8 proc. w trzecim kwartale 2023 r.

Ale nie chodzi tylko o chmurę. Wyniki finansowe SAP były po prostu spektakularne. W czwartym kwartale 2024 r. firma zgłosiła bieżący portfel zamówień w chmurze w wysokości 18,1 mld euro, co stanowi wzrost o 32 proc. rok do roku, oraz całkowity portfel zamówień w chmurze w wysokości 63,3 mld euro, co stanowi wzrost o 43 proc. rok do roku. Zysk operacyjny non-IFRS wzrósł o 25 proc. rok do roku, a wolne przepływy pieniężne wzrosły o 44 proc. rok do roku w trzecim kwartale 2024 r.