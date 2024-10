W USA zapowiada się najgorsza sprzedaż domów od 1995 r.

Cały rok 2024 przyniesie najmniejszą sprzedaż domów od 1995 r.

Potwierdził to spadek cotygodniowych wniosków o kredyt hipoteczny na zakup domu – spadek z i tak już historycznie niskich poziomów – wynika z danych Mortgage Bankers Association. Indeks Wniosków o Zakup Kredytu Hipotecznego od początku 2023 roku utrzymuje się na tym samym historycznie niskim poziomie.

Ekonomiści Fannie Mae w swojej prognozie na pozostałą część 2024 r. stwierdzili: „spodziewamy się, że cena pozostanie głównym ograniczeniem działalności mieszkaniowej w dającej się przewidzieć przyszłości i obecnie uważamy, że cały rok 2024 przyniesie najmniejszą sprzedaż istniejących domów od 1995 r.”.

Według danych Krajowego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami sprzedaż istniejących domów jednorodzinnych, kamienic, mieszkań i spółdzielni spadła o około 26 proc. w latach 2018 i 2019 oraz o około 34 proc. od 2021 roku. W 2023 r. spadła do 4,09 mln domów, najniższego poziomu od 1995 r. W 2024 r. do sierpnia sprzedaż kształtowała się na poziomie 2,5 proc. w porównaniu z rokiem 2023. Jeśli ten spadek będzie się utrzymywał, sprzedaż spadnie do około 4,0 mln domów.

– To zniszczenie popytu jest poważniejsze niż podczas najgłębszego kryzysu finansowego, kiedy miliony ludzi straciło pracę, a kredyty hipoteczne wysadziły się w powietrze, a rok 2024 jest drugim rokiem z rzędu, a wszystko to z powodu zbyt wysokich cen – podkreśla Richter.

Dobre dane makro sprawiły, że kredyty znów podrożały

Według danych Mortgage Bankers Association (MBA), oprocentowanie kredytów hipotecznych spadło do 6,13 proc. tuż przed obniżką stóp w dniu 18 września, co stanowi najniższy poziom od dwóch lat. Jednak 11 dni po tym, jak Fed obniżył swoje podstawowe stopy procentowe o 50 punktów bazowych, rozpętała się cała fala danych. Duże korekty w górę dynamiki zatrudnienia, dochodów osobistych, stopy oszczędności, wzrostu gospodarczego i inflacji PPI, uzupełnione rosnącą inflacją CPI trzeci miesiąc z rzędu, zmieniły cały scenariusz, ponownie rozpalając obawy inflacyjne. Rynek obligacji zareagował na to i rentowności obligacji długoterminowych poszybowały w górę, podobnie jak oprocentowanie kredytów hipotecznych. Według Mortgage Bankers Association, w ostatnim tygodniu średnia stopa oprocentowania stałych kredytów hipotecznych na 30 lat wzrosła do 6,52 proc.