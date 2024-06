Świat produkuje mniej stali za sprawą Chin

https://pbs.twimg.com/media/GQi7g1vakAUn_ou?format=png&name=900x900

Chiny, które produkują ponad połowę światowej stali surowej, borykają się z mniej lub bardziej kontrolowanym załamaniem swojej branży deweloperskiej, która niegdyś miała duży wkład w ogólny wzrost gospodarczy. Budownictwo jest wielkim użytkownikiem stali. Zatem od szczytu w 2020 r. produkcja stali surowej w Chinach spadła o 4,3 proc., do 1 019 mln ton (Mt) w 2023 r., jak wynika z danych World Steel Association, co stanowi najgorszy trzyletni spadek danych sięgających wstecz do 1996 r., który charakteryzował się zawrotnym tempem wzrostu. Światowa produkcja stali w 2023 r. spadła o 0,1 proc. w porównaniu do 2022 r. do 1,850 mld ton. Świadczy o tym światowy ranking 71 krajów produkujących stal sporządzony przez World Steel Association. W Polsce, która znalazła się na 23 miejscu, produkcja spadła o 13,1 proc., z 7,4 do 6,4 Mt. W grudniu produkcja stali w Polsce wzrosła o 18,8 proc. w porównaniu do grudnia 2022 r., ale spadła o 7,9 proc. w porównaniu do listopada do 480 tys. ton, najniższego poziomu od lipca 2023 r. Średniomiesięczna produkcja stali w Polsce w ubiegłym roku wyniosła 536,42 tys. ton, natomiast w 2022 roku było to 617,25 tys. ton (-13,09 proc. r/r).

Ubiegłoroczny spadek jest kontynuowany w tym roku. W kwietniu światowa produkcja stali surowej w 71 krajach analizowanych przez World Steel Association wyniosła 155,7 mln ton (Mt), co oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu z kwietniem 2023 r. W marcu spadek wyniósł 4,3 proc. rok do roku

Światowa produkcja stali surowej. Chiny i długo nic

Produkcja stali surowej w Chinach – w większości przeznaczona na potrzeby krajowego sektora produkcyjnego i budowlanego, a nie na eksport – przez większość lat odnotowywała duże stopy wzrostu w ujęciu rocznym, nawet podczas światowego kryzysu finansowego, kiedy produkcja stali w pozostałych świata gwałtownie spadła. Wyjątkiem był okres, gdy rząd próbował rozprawić się z nadprodukcją w latach 2014–2016. Łącznie w ciągu tych trzech lat produkcja stali spadła o 1,8 proc., co stanowi pierwszy w historii spadek od 1996 r.