WykresDnia: Indeks strachu wzrósł o ponad 14 proc., najwięcej od października

Ceny kryptowalut i akcji spadły w tym tygodniu w związku z utrzymującymi się obawami dotyczącymi Rezerwy Federalnej. Na rynku kryptowalut bitcoin spadł z 70 000 dolarów do około 65 000 dolarów, podczas gdy Solana – z 200 do 175 dolarów. Innymi znaczącymi maruderami w branży były monety memowe, takie jak Pepe, dogwifhat i Book of Meme.

W tym tygodniu giełda również borykała się z trudnościami, ponieważ indeksy Dow Jones, Nasdaq 100 i S&P 500 spadały we wszystkie dni tygodnia. Indeksy Dow Jones i Nasdaq 100 spadły o ponad 3,35 proc. w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku

Większość tych spadków miała miejsce po opublikowaniu w poniedziałek mocnego raportu PMI dla przemysłu przez Instytut Zarządzania Podażami (ISM). Dane pokazały, że sektor produkcyjny rozwinął się po raz pierwszy od 2022 r.