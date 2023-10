15 pytań o gospodarkę: Koalicja Obywatelska

Nie. Przeprowadzimy największą w historii realną obniżkę podatków – osoby zarabiające do 6 000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5 000 zł brutto nie będą w ogóle płaciły podatku dochodowego. Będzie to możliwe dzięki dwukrotnemu podniesieniu kwoty wolnej od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł.

7. Podatek obrotowy dla firm zamiast dochodowego. Nie

Nie. Podatek dochodowy obniży się dzięki kwocie wolnej 60 tys. zł. Wprowadzimy prawdziwy estoński CIT.

8. Opodatkowanie globalnych koncernów cyfrowych. Tak

Tak. Globalne koncerny nie mogą być silniejsze niż państwo, które musi zapewnić swoim obywatelom usługi publiczne na wysokim poziomie.

9. Wzrost wydatków na obronność (wojsko/armię). Tak