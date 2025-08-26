Spłaty z portfeli wzrosły o 10 proc. do 1,91 mld zł. EBITDA gotówkowa wyniosła 1,3 mld zł, co z kolei oznacza wzrost o 9 proc. Przychody wyniosły 1,6 mld czyli o 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wzrosły jednak też koszty spółki. Zwiększyły się one o 13 proc. do 764 mln zł.

- Pierwsze półrocze 2025 roku było dla Kruka okresem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju i dalszego stabilnego wzrostu. Odnotowaliśmy solidne wyniki finansowe, będące odzwierciedleniem skuteczności operacyjnej na wszystkich kluczowych rynkach, w tym poprawiającej się sytuacji w Hiszpanii. Jestem zadowolony, że każdy z rynków pozytywnie kontrybuował do wyniku – podkreśla Piotr Krupa, prezes Kruka i dodaje. - Transformacja cyfrowa pozostaje jednym z naszych priorytetów. Już widzimy efekty wdrażanych rozwiązań technologicznych, które wspierają naszą skalowalność i jakość obsługi klienta. Naszym celem jest nie tylko zwiększanie efektywności, ale także budowanie pozytywnych doświadczeń dla klientów, którzy coraz częściej wybierają kanały samoobsługowe – mówi Krupa.

Optymizm w Kruku

Przedstawiciele Kruka z optymizmem patrzą także w przyszłości. - –Z optymizmem patrzymy na drugą połowę roku, planując dalsze inwestycje w portfele wierzytelności oraz rozwój działalności na rynkach zagranicznych. Nasza pozycja finansowa pozostaje stabilna, a dostęp do finansowania – zarówno bankowego, jak i obligacyjnego – umożliwia nam elastyczne reagowanie na pojawiające się okazje inwestycyjne – podkreśla Piotr Krupa.