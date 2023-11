Jest to pierwsza od sześciu lat emisja obligacji tej spółki skierowana do inwestorów instytucjonalnych. Best z emisji chce pozyskać 70 mln zł.

Czytaj więcej Obligacje Best przeszarżował Firma windykacyjna Best pozyskała z emisji obligacji 19 mln zł. Celowała jednak w 50 mln zł.

- Mamy udaną historię współpracy z wiodącymi obligacyjnymi inwestorami instytucjonalnymi. Wierzę, że emisja obligacji AA1 będzie początkiem nowego jej etapu, równie owocnego jak poprzedni. Efektywny model działalności grupy, nienaganna historia obsługi zadłużenia i historycznie niski jego poziom czynią z nas atrakcyjnego partnera dla inwestorów finansowych – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes firmy Best.