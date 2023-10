Skok rentowności amerykańskich obligacji zwiększył ich atrakcyjność jako kandydata do portfela, ale czy to oznacza, że zupełnie nieatrakcyjne w tym porównaniu stały się akcje? Co prawda stopa dywidendy w przypadku indeksu S&P 500 to skromne 1,6 proc., ale nie zapominajmy o wzroście dywidend, który historycznie wynosił około 6–7 proc. w skali roku.