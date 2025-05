Depozyty bieżące szybko rosną. Klienci na tym tracą, a banki zyskują

W I kwartale 2025 r. koszty odsetkowe dla całego sektora wyniosły ok. 17,4 mld zł, czyli o 5,9 proc. więcej niż rok wcześniej, choć w tym czasie depozyty klientów wzrosły o 8,3 proc. Inna sprawa, że taki wzrost to i tak bardzo dobry wynik na tle 2024 r., gdy koszty odsetkowe spadły rok do roku, choć depozytów przybywało średnio o 7 proc.

Warto dodać, że relacja depozytów bieżących do całego portfela kształtuje się dosyć różnie w różnych bankach. Przykładowo, jak wynika z naszej analizy, w mBanku ponad 81 proc. depozytów stanowią „depozyty bieżące” (według stanu na koniec I kw. 2025 r.), w PKO BP – blisko 74 proc., a w Santander Bank Polska – blisko 66 proc.

Czytaj więcej Oszczędzanie Prezes NBP teraz bardziej jastrzębi. Co czeka deponentów? Stosunkowo jastrzębie były na ostatniej konferencji prasowej wskazówki Adama Glapińskiego. Czy oznacza to mniej albo niższe obniżki stóp, a co za tym idzie – oprocentowania depozytów?

Kto jest winny – banki czy klienci

Jeśli banki są tu tymi wygranymi, to czy można powiedzieć, że jednocześnie są winne tej sytuacji? – Tak bym tego nie ujął – komentuje Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. – To raczej naturalna gra rynkowa. Ale jeśli już mielibyśmy szukać winowajców, to po równo wskazałbym i banki, i ich klientów – ocenia Jańczak.

Przewiną banków może być to, że rzeczywiście ich oferta nie jest jakoś specjalnie atrakcyjna dla wszystkich. Co prawda istnieją bardzo ciekawe propozycje, czyli lokaty terminowe z oprocentowaniem nawet na 6–8 proc., czyli wyraźnie powyżej średniej rynkowej i powyżej poziomu stóp procentowych i inflacji. Ale zwykle są to promocje skierowane do nowych klientów, a skorzystanie z nich wymaga np. przeniesienia oszczędności do innego banku, założenia tam rachunku, wykonania pewnej liczby transakcji itp. – Za to oferta oszczędnościowa dla stałych klientów zwykle jest wyraźnie słabsza – wskazuje Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz portalu Rankomat.pl.