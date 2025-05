Sytuacja na rynkach 5 maja - co dalej z tym dolarem?

W zamian za to poniedziałkowy ranek przynosi cofnięcie dolara względem większości walut, traci też amerykański dług (rosną rentowności). W piątek rynek został "napompowany" oczekiwaniami, że w końcu rozpoczną się wzajemne rozmowy pomiędzy USA, a Chinami, które mogłyby przynieść obniżkę taryf. Na razie jednak mamy dalej to samo - Trump mówi, że mógłby obniżyć cła Chińczykom, ale czeka na podobny ruch, ale jednocześnie zaprzecza, jakoby planowane były już jego rozmowy z Xi Jinpingiem. Jednocześnie rynek, któryś już tydzień z kolei jest karmiony "plotkami" o tym, że już za chwilę podpisane będą ramowe porozumienia handlowe z Indiami, Japonią, Koreą Południową. Nie ma w tym gronie, a The Telegraph spekuluje jakoby doradca ds. handlu u prezydenta Trumpa, Peter Navarro, miał przestrzec Wielką Brytanię, aby ta nie nastawiała się na głębsze relacje handlowe z Chinami, jeżeli poważnie myśli o porozumieniu z USA. Ten wątek nie pojawia się dzisiaj po raz pierwszy, już wcześniej przewijał się w kuluarach i może być kluczowy dla zrozumienia natury działań administracji USA - nowe porozumienia handlowe mają mieć poniekąd charakter "kolonialny" i jednocześnie odcinać możliwości innych form współpracy gospodarczej, zwłaszcza chodzi tu o długofalową izolację Chin. Czy tym samym dojdą one finalnie do skutku? Maj może być tu ciekawym miesiącem, po którym możemy wiedzieć już znacznie więcej. Ale to też tłumaczy dlaczego dolar dalej pozostaje słaby po kilkunastu tygodniach silnego ruchu i dlaczego może być jeszcze słabszy (pomijając działania FED w drugiej połowie roku).

Reklama

Dzisiaj pośród walut G-10 gorzej od dolara wypada tylko szwajcarski frank na co wpływ mają dane o kwietniowej inflacji CPI (wyhamowała ona do 0,0 proc. r/r), co może wpłynąć na dalsze działania SNB na stopach procentowych. Z kolei w gronie najsilniejszych walut są waluty Antypodów, euro, oraz jen (ale zmiany nie przekraczają 0,5 proc.). W kalendarzu makro mamy dzisiaj usługowe odczyty PMI (godz. 15:45) i ISM (godz. 16:00) z USA. Rynek będzie się jednak już pozycjonował pod informacje z FED w środę - zmian stóp się nie oczekuje, ale ważny może być przekaz pod kątem tego, co zobaczymy 18 czerwca).

EURUSD - przeciągający się trend boczny

Para EURUSD nie zeszła w ostatnich dniach poniżej dołka przy 1,1263 z 15 kwietnia. W szerszym kontekście mamy tu też istotność rejonu 1,1275, jaki bazuje na szczytach z wakacji 2023 r. To może pokazywać, że na EURUSD mamy kolejną tzw. korektę w biegu, a najbliższe kilkanaście dni może doprowadzić do wybicia ponad kwietniowe maksima przy 1,1572. Wiele tu może zależeć nie tyle od przekazu z FED, a bardziej od postrzegania polityki handlowej Donalda Trumpa jako elementu destabilizującego wizerunek USA, jako wiarygodnego partnera w dłuższym terminie - rynek zacznie nabierać takich podejrzeń, jeżeli w maju nie zobaczy żadnej parafowanej "umowy ramowej" przynajmniej z jednym z krajów, które są na krótkiej liście - Indie, Japonia, Korea Południowa. Kluczowe będzie też to, na ile taka "umowa ramowa" będzie odporna na "humory" Trumpa, któremu bardziej od kwestii ceł zależy na izolacji gospodarczej Chin przez wymuszenie stosownych działań na swoich partnerach handlowych. Powodem do obaw rynku i pozycji dolara byłby też brak spodziewanej odwilży w relacjach handlowych z Pekinem w najbliższych tygodniach - brak wzajemnych cięć wysokich ceł.

Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny EURUSD